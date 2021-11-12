Новое цифровое диагностическое оборудование получила поликлиника №28 Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В отделение лучевой диагностики поликлиники городской больницы №28 Московского района Нижнего Новгорода поступило новое оборудование. Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Таким образом, в медучереждение поступили рентгенодиагностический цифровой комплекс «Медиграф» и цифровой маммограф «Маммо-4-МТ». Общая стоимость оборудования составляет около 20 млн рублей.

- Также по программе мы получили и новый УЗИ-аппарат. Все оборудование уже введено в эксплуатацию. Его несомненным преимуществом является высокая разрешающая способность и беспленочная технология получения изображения, что существенно улучшает качество рентгенологического исследования, снижает лучевую нагрузку на пациента и уменьшает стоимость диагностических процедур, - уточнила главный врач городской больницы №28 Наталия Зеляева.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут около 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб.

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