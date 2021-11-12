АО «Теплоэнерго» стало дипломантом конкурса «Нижегородская марка качества - 2021»

АО «Теплоэнерго» вошло в число призеров регионального конкурса «Нижегородская марка качества - 2021», став дипломантом в номинации «Услуги для населения».

Конкурс «Нижегородская марка качества» утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Координаторы — региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области. Цель конкурса — поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.

Заявки на участие в конкурсе в 2021 году подали 60 предприятий Нижегородской области. Лауреатами конкурса признаны 37 видов продукции и услуг 35 предприятий.

В конкурсе предусмотрены основные номинации: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.