Международный студенческий фестиваль ВГИК состоится 13 ноября в кинотеатре Нижнего Новгорода

41-й Международный студенческий фестиваль Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова состоится 13 ноября в нижегородском кинотеатре «Зарница». Об этом сообщает администрация Приокского района.

Так, мероприятие пройдет в субботу в 18.00 в центре культуры и кино «Зарница» по адресу проспект Гагарина, 114.

В программу «ВГИК. Победители» вошли картины студентов, среди них «Убийца» Виктора Салимьянова, «Две пули» Глеба Прохорова, «Ласточка» Малика Мухамеджана, «Акклиматизация» Кристины Шириновой. Данную программу можно будет увидеть на международном студенческом фестивале.

- Ежегодно фестиваль демонстрирует лучшие короткометражные фильмы, которые были отобраны на внутреннем этапе фестиваля ВГИК. После показа зрители смогут проголосовать за фильм, претендующий на приз зрительских симпатий, - сообщили в кинотеатре «Зарница».

Стоит отметить, что посетить мероприятие могут нижегородцы старше 16 лет. Вход свободный, но необходимо наличие QR-кода. Фестиваль пройдет с соблюдением эпидемиологических норм.

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