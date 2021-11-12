Нижегородских победителей окружного этапа премии «Экспортер года» наградили 11 ноября

Две нижегородские компании, которые стали победителями окружного этапа премии «Экспортер года», наградили 11 ноября в Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Победителями стали производитель мягкой мебели и кроватей ООО «Славянский двор» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» и производитель маргарина, майонеза, соусов и других продуктов питания АО «НМЖК» в категории «Крупный бизнес».

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, которые достигли наибольших успехов в несырьевом неэнергетическом экспорте. Нижегородские компании смогли достичь такого уровня развития во многом благодаря системе поддержки предпринимательства.

- Сегодня нижегородские экспортеры получают весь спектр федеральных и региональных мер поддержки. Так, например, победители окружного этапа конкурса получали содействие в поиске партнеров, для них проводились маркетинговые исследования, им предоставлялись услуги перевода презентационных материалов и сайтов. Также представители предприятий участвовали в обучающих мероприятиях, которые проводятся для экспортеров, и получали компенсации на транспортировку своей продукции, - добавил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Регион, несмотря на пандемию, показывает рост несырьевого неэнергетического экспорта.

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