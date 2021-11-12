Дорогу в ЖК «Анкудиновский парк» построят за 429 млн рублей к 2023 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, МКУ «ГУММИД» объявил аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ - необходимо построить двухполосную дорогу от жилого комплекса в деревне Анкудиновка до улицы Академика Сахарова длиной 2,58 км. Ширина проезжей части составит 8 м. Цена контракта составляет 429,58 млн рублей. Строительство начнется в 2021 году.

В размещенной документации уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимали до 25 октября 2021 года. Победителем стала компания «Профессионал-Стройресурс», которая предложила за свои услуги 429,15 рублей. Подрядчику необходимо выполнить завершить работы до октября 2023 года.

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