В сквере на проспекте 70 лет Октября начали устанавливать «космические» детские площадки Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В сквере на проспекте 70 лет Октября начали установку детских площадок. Их установят в рамках комплексного благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация Сормовского района.

- Сейчас в сквере уже на 93% выполнены демонтажные работы и на 94% - земляные. Новое покрытие уложено на площади более 2000 кв. м. Со стороны улицы Стрелковой выполнено устройство парковки. Установлено 12 скамеек, из которых две - для маломобильных граждан, 11 урн и две велопарковки. Подрядная организация приступила к монтажу перголы с качелями и уличного игрового оборудования. Детские площадки будут выполнены в космической тематике, потому что рядом находится улица Героев Космоса,- уточнил первый заместитель главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.

Сроки сдачи благоустроенного сквера на проспекте 70 лет Октября перенесли на осень, причинами стали невыполнение подрядчиком условий договора, расторжение контракта и проведение новых конкурсных процедур. Теперь в сквере ежедневно и без выходных с начала октября 2021 года работает новый подрядчик.

Скоро здесь завершат устройство тротуарной сети, установку двух детских и одной спортивной площадки, а также посадят около 4 тысяч зеленых насаждений и заменят систему освещения.

Работы по благоустройству сквера планируют закончить в этом году. Сквер на проспекте 70 лет Октября – последний объект, благоустраиваемый в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Сормове. Остальные три общественных пространства - Юбилейный бульвар и скверы на Юбилейном бульваре и «Сосны» были сданы летом 2021 года.

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