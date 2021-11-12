Два павильона над станцией в метро принудительно снесли в Нижнем Новгороде

Судебные приставы Ленинского районного отделения принудительно снесли два расположенных над сходами в метро павильона над станцией в метро снесли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

Метрополитен обратился в суд с исковым заявлением об обязании предпринимателя освободить основные конструкции входов в метро от наземных крытых павильонов в связи с отсутствием правовых оснований использования данных площадей. Причиной обращения стало то, что предприниматель не снес торговые точки в установленные сроки. Судебные приставы возбудили соответствующее исполнительное производство.

- В результате чего сотрудником службы должник привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ - неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, а также в отношении него вынесен исполнительский сбор, - пояснили в пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

Сначала судебные приставы вместе с представителями взыскателя отключили павильоны от всех коммуникаций - вода, электричество, газ, а потом освободили два схода в метро от незаконных построек. После чего бригада рабочих произвела демонтаж строений с помощью техники.

Все административные штрафы и расходы теперь предстоит оплатить должнику-предпринимателю.

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