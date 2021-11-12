Первые новогодние елки начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде приступили к подготовке к Новому году. В городе начинают появляться первые новогодние елки. Накануне зеленую красавицу устанавливали в центре Сормова, недалеко от универмага «Сормовские зори».

Многие нижегородцы рады, что в городе начинают создавать новогоднее настроение. "Ожидание праздника лучше самого праздника", - говорят они. Однако есть и те, которые считают, что ставить елку за полтора месяца до Нового года - это слишком рано, и за это время украшение порядком надоест.

Традиционно первыми украшать город к Новому году начинают торговые центры, магазины и коммерческие учреждения. Так, например, ТРЦ«Мега» изнутри была украшена уже в середине октября. Елки около магазинов обычно начинают появляться в середине ноября. А основное украшение города силами администрации начинается ближе к празднику и завершается, как правило, 25 декабря.

Напомним, более полумиллиона рублей потратили на новогодние ели для Нижнего Новгорода в этом году.