Еще у 786 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 12 ноября 2021 года, всего с начала пандемии 200 716 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 442 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 176 369 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 8 188, а за последние сутки тридцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (17 926) и г. Бор (9 971), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (352) и Спасском районах (398). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (18 868), за прошедшие сутки там выявили 92 новых случая.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 183 новых случаев), Санкт-Петербург (3 421 новых случаев) и Московская область (2 726 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.