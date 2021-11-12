Более 60 ветхих и заброшенных сараев снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Сейчас в Ленинском районе Нижнего Новгорода ведутся работы по сносу 64 ветхих и заброшенных сараев. Об этом сообщает районная администрация.

Все работы по демонтажу строений на улице Снежной в районе дома №100 и улице Новикова-Прибоя у дома №23а завершат к 15 ноября.

- Строения давно пришли в негодность, ими никто не пользовался. На сегодняшний день они находились в аварийном состоянии. Сараи не только портили облик нашего района, но и являлись местом сбора асоциальных личностей. Поэтому важно убрать эти потенциально опасные постройки. Планируется, что в следующем году работа по сносу брошенных и аварийных сараев будет продолжена, - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Также по его словам, после демонтажа ветхих и заброшенных сараев территорию приведут в порядок.

Напомним, что в 2021 году на территории Ленинского района снесли около 200 старых хозпостроек на улицах Снежная, Днепропетровская, Диксона, Профинтерна, Гончарова, Партизанская, Волочильная, в переулках Мотальный и Трамвайный.

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