Нижегородцам напомнили о необходимости уплаты налогов до 1 декабря

Федеральная налоговая служба напоминает нижегородцам, что срок уплаты налогов для физических лиц истекает 1 декабря. Специалисты советуют сделать платеж как можно скорее, не откладывая на последний момент.

Оплатить налоги можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте ФНС, с помощью сервиса «Заплати налоги», в банках, кассах местных администраций, на почте или уполномоченных многофункциональных центрах.

ФНС традиционно рассылает бумажные платежки, но если квитанция вам не пришла, попробуйте зайти в личный кабинет на сайте ведомства – скорее всего, там вы увидите необходимую к оплате сумму. Здесь же ее можно оплатить, введя реквизиты банковской карты. Стоит отметить, что квитанции не рассылаются, если сумма налога составляет менее 100 рублей.

В случае неуплаты налога, начиная со 2 декабря пойдет начисление пеней за каждый день просрочки. Далее налоговый орган присылает повторное уведомление о необходимости оплаты, и если даже это не помогает, то ведомство обращается в суд, и взыскивать необходимую сумму будут приставы. Они могут списывать долги с банковской карты или арестовать имущество должника для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности.