Свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 12 ноября

Электричество отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 12 ноября. Под отключение попадут 10 домов в Автозаводском, Сормовском и Канавинском районах.

На Автозаводе без света останутся жители домов 5а и 7а по улице Красноуральской, а также по адресам Веденяпина, 7, 9, 11 и Фучика, 17, 19. Электроэнергию отключат ненадолго, с 13 до 16 часов.

В Канавинском районе отключение электричества произойдет в одном доме, на улице Советской, 14. Света не будет с 9 до 13 часов.

В Сормвском районе отключения запланированы на улице Мокроусова в домах №, 23,23/1. Света здесь не будет практически до наступления темноты, с 9 до 16 часов.