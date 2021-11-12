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Общество12 ноября 2021 8:45

Чиновников администрации Приокского района подозревают в превышении должностных полномочий

Накануне здесь прошли обыски
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Причиной обысков в администрации Приокского района стало подозрение ее сотрудников в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

- Поводом для визита нижегородских чекистов и следователей регионального СК России послужил сговор ряда высокопоставленных чиновников администрации Приокского района Нижнего Новгорода, в результате которого были нарушены права одного из предпринимателей, - говорится в сообщении.

Напомним, оперативники УФСБ вместе со следователями СК нагрянули в администрацию Приокского района днем 11 ноября. Как стало известно позднее, региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Что именно за высокопоставленные лица подозреваются в совершении этого преступления, не уточняется.