Чиновников администрации Приокского района подозревают в превышении должностных полномочий

Причиной обысков в администрации Приокского района стало подозрение ее сотрудников в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

- Поводом для визита нижегородских чекистов и следователей регионального СК России послужил сговор ряда высокопоставленных чиновников администрации Приокского района Нижнего Новгорода, в результате которого были нарушены права одного из предпринимателей, - говорится в сообщении.

Напомним, оперативники УФСБ вместе со следователями СК нагрянули в администрацию Приокского района днем 11 ноября. Как стало известно позднее, региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Что именно за высокопоставленные лица подозреваются в совершении этого преступления, не уточняется.