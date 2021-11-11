Оголовки вентиляционных каналов дома в Советском районе отремонтировали после проверки ГЖИ

Оголовки вентиляционных каналов многоквартирного дома в Советском районе отремонтировали после проверки ГЖИ Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники Госжилинспекции Нижегородской области проверили ремонт оголовков вентиляционных каналов дома №34 на улице Юбилейной в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На кровле дома обнаружили существенные нарушения, оказывающие влияние на эксплуатацию многоквартирного дома в зимних условиях. В ходе проверки ГЖИ выявили многочисленные трещины, разрушения кирпичной кладки оголовков дымовентиляционных каналов на кровле. Домоуправляющей компании АО «ДК Советского района» выдали предостережение.

- Типичным нарушением при эксплуатации внутридомового газового оборудования является опрокидывание тяги или засор дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего газовое оборудование жилых помещений может быть отключено от источника газоснабжения до устранения аварийной ситуации. В зимний период это недопустимо, - пояснил заместитель начальника нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.

Коммунальщики обследовали и отремонтировали оголовки дымовентиляционных каналов.

- Выполнили полный демонтаж старых оголовков, вентиляционных каналов, обустроили новые. Восстановили вентканалы из красного кирпича, который выдерживает значительные перепады температур. Затем оголовки были оштукатурены и побелены, -отметил заместитель директора по производству АО «Домоуправляющая компания Советского района» Егор Завьялов.

На ремонт было потрачено около 2 млн рублей, работы продолжались два месяца.

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