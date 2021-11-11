Новое направление открылось из Международного аэропорта Стригино Нижнего Новгорода

Из Международного аэропорта Стригино Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова открылись новые рейсы в Республику Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.
Рейсы будет совершать авиакомпания «Pegas Fly» на на воздушных судах Embraer 190. Перевозчик планирует совершать полет дважды в неделю - по вторникам и субботам.
Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 12:35, и уже в 15:05 пассажиры окажутся в аэропорту столицы Республики Дагестан.
Обратные рейсы в Нижний Новгород также запланированы в те же дни. Вылет из Махачкалы будет в 16:05, а прибытие в аэропорт Стригино в 18:40.. Время указано местное для каждого аэропорта.
Так, в столице Республики Дагестан уже побывали около 200 пассажиров.
Напоминаем, что полёты совершаются с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.
Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.
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