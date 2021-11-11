Директору ООО «Таунхаус» дали 6 лет колонии за мошенничество в отношении дольщиков

Учредителя и директора ООО «Таунхаус» признали виновной в совершении мошенничества в отношении дольщиков в Нижнем Новгороде, сообщает региональная прокуратура.

Как выяснилось, в период с 2014 по 2017 год злоумышленница под предлогом заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимости в жилом комплексе «Каштановый дворик» похищала деньги граждан. В результате дома не были достроены, свои квартиры покупатели так и не получили. От ее незаконных действий пострадали 56 человек. Общая сумма ущерба составила 56 млн рублей.

По решению суда обвиняемая получила 6 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.