На участке улицы Гордеевской в Нижнем Новгороде перекроют движение с 12 по 17 ноября

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги напротив дома №121. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 06:00 12 ноября до 20:00 17 ноября 2021 года. Запрет на проезд по этому участку дороги будет распространяться на весь транспорт, кроме трамваев.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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