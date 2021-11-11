На участке улицы Гордеевской в Нижнем Новгороде перекроют движение с 12 по 17 ноября

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
Движение транспорта по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги напротив дома №121. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 06:00 12 ноября до 20:00 17 ноября 2021 года. Запрет на проезд по этому участку дороги будет распространяться на весь транспорт, кроме трамваев.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
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