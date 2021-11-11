Юный скрипач из Дзержинска стал обладателем именной премии российского фестиваля «Новые имена»

7 ноября в Нижнем Новгороде завершился XXVIII российский фестиваль «Новые имена», в котором приняли участие юные музыканты и художники из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Среди них – 13-летний воспитанник отделения струнно-смычковых инструментов Центральной детской музыкальной школы им. Скрябина Филипп Малай. По итогам конкурса он стал обладателем одной из высших наград – именной стипендии Губернатора Нижегородской области.

«Заниматься музыкой я начал в 4 года, когда пришел в музыкальную школу. Изначально это было желание родителей, а потом и мне по-настоящему понравилось. Обычно занимаюсь по два часа в день, тренируюсь дома, если есть время. Сейчас музыка уже стала важной частью моей жизни, и в будущем я бы хотел стать композитором, писать христианские песни», - поделился Филипп.

Филипп Малай воспитывается в многодетной семье, где помимо него еще пять детей, многие из которых тоже занимаются музыкой. Филиппу первые серьезные шаги в этой сфере помогла сделать преподаватель Центральной детской музыкальной школы им. Скрябина Ирина Шоломицкая. Именно под ее руководством юный скрипач вот уже пятый раз участвует в конкурсе «Новые имена» и пятый раз становится обладателем первой премии.

«Филипп – один из лучших учеников нашей музыкальной школы. Он талантлив и трудолюбив, и вместе эти качества позволяют нам достигать невероятных для его возраста успехов. Немалую роль в этом играет и его семья, любовь родителей, братьев и сестер к творчеству, к музыке, и это очень нам помогает, - говорит Ирина Шоломицкая. - Конкурс «Новые имена» уже стал для нас родным. Мы его даже называем фестивалем, праздником – настолько он незабываем. Длится он три дня: сначала отбор, потом репетиции с оркестром и выступления».

В этом году на сцену Кремлевского концертного зала вышли 29 исполнителей, выступившие сольно и с академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением народного артиста России Александра Скульского и Рената Жиганшина. По итогам выступлений участникам были вручены именные стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, Губернатора Нижегородской области, Администрации города Нижнего Новгорода, а также специальные премии благотворителей.

Напомним, со следующего года по инициативе главы города Дзержинска Ивана Носкова обучающиеся исполнительских отделений инструментального направления детских музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска смогут претендовать на ежегодную городскую премию.