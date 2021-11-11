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Новости компаний11 ноября 2021 17:05

Начался прием заявок на конкурс «Горьковская игрушка»

Конкурс на лучшую елочную игрушку проводится депутатским объединением партии «Единая Россия» в городской Думе
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Начался прием заявок на конкурс «Горьковская игрушка»

Начался прием заявок на конкурс «Горьковская игрушка»

Начался прием заявок на конкурс «Горьковская игрушка». Конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку проводится депутатским объединением партии «Единая Россия».

Конкурс проводится с 10 ноября по 15 декабря. Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря включительно.

В конкурсе на лучшую новогоднюю елочную игрушку могут принять участие дети в возрасте от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет, проживающие на территории Нижнего Новгорода.

Представители всех возрастных категорий также могут принять участие в номинации «Лучшая новогодняя елочная игрушка по теме «Герои сказок А.С. Пушкина».

Игрушки победителей и призеров конкурса будут отправлены в качестве подарков в города-побратимы Нижнего Новгорода.

Положение об организации и проведении конкурса «Горьковская игрушка» опубликовано на сайте городской Думы.