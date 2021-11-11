Начался прием заявок на конкурс «Горьковская игрушка»

Начался прием заявок на конкурс «Горьковская игрушка». Конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку проводится депутатским объединением партии «Единая Россия».

Конкурс проводится с 10 ноября по 15 декабря. Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря включительно.

В конкурсе на лучшую новогоднюю елочную игрушку могут принять участие дети в возрасте от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет, проживающие на территории Нижнего Новгорода.

Представители всех возрастных категорий также могут принять участие в номинации «Лучшая новогодняя елочная игрушка по теме «Герои сказок А.С. Пушкина».

Игрушки победителей и призеров конкурса будут отправлены в качестве подарков в города-побратимы Нижнего Новгорода.

Положение об организации и проведении конкурса «Горьковская игрушка» опубликовано на сайте городской Думы.