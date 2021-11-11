Лаборант ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – финалист национального чемпионата по стандартам WorldSkills

В октябре 2021 года прошел финал IV Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для россиян в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых». Участие в нем приняли более трехсот специалистов со всей страны, предварительно прошедших отбор на чемпионатах регионального уровня.

Нижегородскую область в национальном финале «Навыки мудрых» по компетенции "Лабораторный химический анализ" представляла лаборант химического анализа Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Любовь Ваулина. В конце 2020 года она стала победительницей VII Открытого регионального чемпионата WorldSkillsRussia Нижегородской области в номинации «Навыки мудрых», а в текущем 2021 году на всероссийском этапе вошла в число финалистов чемпионата.

Сотрудники ЦЗЛ не раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, подтверждая высокий уровень своей компетентности.

Справка.

Центральная заводская лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – высокотехнологичная лаборатория с интегрированной в общее информационное пространство предприятия лабораторной информационной менеджмент-системой и опытными профессиональными кадрами, в области применения ЦЗЛ более 500 российских и международных стандартов.

Собственные инновационные разработки и методы контроля, удовлетворяющие самым современным требованиям к точности и оперативности получения результатов, позволяют эффективно управлять, обеспечивать и гарантировать высокий уровень качества в процессе производства.