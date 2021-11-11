Улететь в Тюмень нижегородцы теперь смогут дважды в неделю

Из международного аэропорта «Стригино» в Нижнем Новогороде с 15 ноября возобновляются полеты в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Рейсы будет совершать авиакомпания Pegas Fly на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров. Теперь нижегородцы могут улететь в Тюмень дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Из Нижнего Новгорода самолеты будут улетать в 01:15, и уже в 05:25 пассажиры окажутся в аэропорту Рощино имени Д.И. Менделеева.

Обратные рейсы организуют в этот же день. Самолеты будут вылетать из Тюмени в 06:25, а прибывать в аэропорт Стригино – в 06:35. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее прямые регулярные рейсы в Тюмень выполнялись в 2018 году.

Напоминаем, что полёты совершаются с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.