В Дзержинске началась масштабная работа по кронированию и вырубке сухих деревьев

На территории городского округа усилена работа по сносу сухих деревьев, расчистке дворовых территорий от сорных кустарников и формированию кроны переросших деревьев. Поручение о выполнении этих работ дал глава города Дзержинска Иван Носков на одном из последних совещаний по вопросам благоустройства общегородских территорий.

«Дзержинск – очень зеленый город. Считаю, что деревья – зеленые легкие наших поселков и города – надо сохранять. Именно для этого дал поручение в этом году особое внимание коммунальных и дорожных служб уделить формовочной обрезке деревьев, чтобы уже весной растения могли спокойно распускаться», – отметил Иван Носков.

«Осенне-зимний период подходит для такого вида работ, поэтому мы активизировали приведение в порядок зеленых насаждений города. Вдоль улиц в основном разросшиеся тополя представляют угрозу для проводов уличного освещения. Санитарной вырубке подлежат только малоценные, сорные породы деревьев и кустарника и засохшие деревья, - отметил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Сергей Морозов. - За счёт обрезки уменьшается парусность кроны, снижается нагрузка на ствол дерева, равномерно располагаются ветви. После обрезки деревья начинают бурно давать ростки, превращающиеся со временем в полноценные ветки, что впоследствии приводит к появлению пышной кроны. Все крупные срезы в обязательном порядке закрашиваются масляной краской. Это делается для того, чтобы предотвратить заражение дерева вирусными и бактериальными инфекциями».

До конца года планируется снос 100 сухих деревьев, формирование кроны и подрезка нижних веток еще 1300 деревьев на улицах города и в поселках. Кроме того, на сегодняшний день управляющим компаниям со стороны администрации города выдано 252 разрешения на снос аварийных деревьев во дворах. В каждом разрешении значится несколько адресов. Выдано также 190 согласований на кронирование. Всего по данным департамента благоустройства в Дзержинске насчитывается порядка 2000 аварийных и нуждающихся в обрезке деревьев, и большая их часть находится на дворовых территориях.

«В связи с окончанием сокодвижения у деревьев с октября по март мы производим обрезку лишних веток и вырубку аварийных деревьев. Работы ведутся в любую погоду аккуратно, с соблюдением всех норм безопасности специально обученными людьми. Сорным деревом считается американский клен. Сверхбыстрый рост, невероятная живучесть и хрупкая древесина делают это дерево опасным в городской черте, поэтому вердикт тут один – сильное кронирование, а лучше спил и корчевание. Тополя сажались в городе в основном в послевоенное время как нетребовательное к почвам и устойчивое к загрязнению воздуха растение. Однако без ухода эти деревья сильно разрослись, постарели и теперь угрожают автомобилям и людям, поэтому тополям во дворах требуется кронирование, после которого они легко восстанавливаются и имеют более декоративный вид. К концу текущего года по нашему жилфонду будет кронировано порядка 30 деревьев», - рассказал директор Управляющей Компании «Жилой мир» Сергей Будкевич.

Кронирование и спил аварийных деревьев в Дзержинске будет производиться весь холодный период вплоть до марта 2022 года.