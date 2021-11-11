Мининский университет станет организатором Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» в 2022 году

Мининский университет будет одним из организаторов пятого юбилейного сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». 9 ноября стали известны итоги конкурса на проведение этой олимпиады. В нем приняли участие 60 российских вузов, которые подали 135 заявок на проведение различных направлений олимпиады, и экспертная комиссия выбрала из них 30 вузов-организаторов. Мининский стал единственным нижегородским вузом, победившим в конкурсе.

Университет с первого сезона участвует в олимпиаде для студентов - флагманского проекта АНО «Россия — страна возможностей» и четвертый сезон подряд побеждает в конкурсном отборе. В прошлом сезоне в олимпиаде приняли участие 1500 человек, из которых 16 человек отмечены призами - 8 дипломантов, 5 призеров, 2 победителя, 1 медалист олимпиады. В этом году Мининский стал организатором по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)».

- Олимпиада «Я — профи» - уникальная возможность показать себя перед крупнейшими работодателями страны, определить вектор индивидуальной образовательной и карьерной траекторий, - объяснил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Главное в этом конкурсе даже не золотая медаль, а опыт и возможности, которые открываются участникам.

Эксперты вузов-организаторов будут участвовать в составлении и проверке заданий, подготовке образовательных мероприятий для участников и содействовать в реализации программы стажировок олимпиады.

В число вузов-организаторов пятого сезона олимпиады вошли: БашГУ, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Московский авиационный институт, Московский государственный институт культуры, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, Московский физико-технический институт, НИУ «МЭИ», Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Новосибирский государственный университет, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский государственный социальный университет, Российский университет транспорта (МИИТ), Самарский университет, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, СПбГУ, СПбПУ, Сибирский федеральный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, ТюмГУ, Университет ИТМО, УрФУ и Финансовый университет.

Регистрация участников на 5 сезон олимпиады стартовала 27 октября и продлится до 7 декабря. Отборочный этап состязаний пройдет с 10 по 26 декабря в режиме онлайн, заключительный этап состоится в период с февраля по апрель 2022 года, а итоги будут подведены в мае. Все дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Бронзовые, серебряные и золотые медалисты также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.