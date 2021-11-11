Ещё 783 новых случая заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области за сутки

По данным на 11 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 199 930 человек. За сутки выявлено 783 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 422 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 175 927 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 8 150 – за последние сутки умерло ещё тридцать девять нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место. Выше находятся Москва (6 240 человек), Санкт- Петербург (3 230 человек) Московская область (2 617 человек), Самарская область (1 791 человек) и Республика Крым (819 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!