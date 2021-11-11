Открыты прямые авиарейсы Нижний Новгород - Махачкала

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова (бывший «Стригино») открыл прямые рейсы в Дагестан. Их начинает авиакомпания Pegas Fly на самолетах Embraer 190. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Новые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу будут совершаться дважды в неделю по вторникам и субботам.

Так, самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 12:35 и приземляться в столице Республики Дагестан в 15:05. Обратное время вылета из Махачкалы назначено на 16:05, а возвращение в Нижний Новгород на 18:40. Обращаем внимание, что для каждого аэропорта указано местное время.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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