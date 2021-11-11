Наплавной мост через Оку в Павловском районе закрыли на обслуживание до 13 ноября

Начаты работы по подготовке наплавного моста через Оку в Павловском районе Нижегородской области к зимнему периоду. Как сообщили в ГУАД, в период с 10 по 12 ноября на мосту будут проводиться работы по изменению схемы его крепления для эксплуатации зимой. Ежегодно подобные работы проводятся осенью и весной и могут длиться до 15 суток.

- Подрядчик уже демонтировал мост, пришвартовав его к берегу со стороны Тумботино. Следующим этапом станет демонтаж донных якорей, расположенных с верхней стороны моста. Затем уже на береговые якоря будет производиться установка специальных тросовых креплений, -говорится в сообщении.

В те дни, когда мост закрыт, между городом Павлово и поселком Тумботино курсирует грузовой паром.