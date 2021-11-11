Водитель маршрутки, сбивший пенсионерку в Сормовском районе, предстанет перед судом

Водитель маршрутки, который сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Сормовском районе, предстанет перед судом. Несчастный случай произошел ещё весной на улице Героев Космоса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, 18 мая, 53-летний водитель маршрутки ПАЗ отвлекся на вошедших пассажиров и не заметил женщину, переходившую дорогу, после чего наехал на неё.

- В результате 60-летняя нижегородка получила травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда ее здоровью, - уточнили в ведомстве. – На машине скорой помощи её госпитализировали в больницу.

Свою вину мужчина признал и от ответственности не отказывается, поддерживая связь с пенсионеркой и оказывая необходимую помощь.

- Водителю автобуса предъявлено обвинение и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, -рассказали в правоохранительных органах.

По этому делу было возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Доказательства вины водителя маршрутки были собраны следователями с помощью камер видеонаблюдения, уже скоро дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и затем передадут в суд для вынесения приговора.

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