1 млрд рублей потратят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году

1 млрд рублей направят на содержание общественных территорий Нижнего Новгорода в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии. Как заметил заместитель главы города Дмитрий Сивохин, общественных пространств становится все больше, а значит и их содержание требует больших затрат.

- Обеспечение сохранности и безопасности благоустроенных территорий – это очень важная тема, которая волнует нижегородцев и требует внимания, поэтому по поручению главы города Юрия Шалабаева мы увеличиваем финансирование этого направления. В следующем году финансирование вырастет на треть, -заявил он.

Также Дмитрий Сивохин напомнил, что только по программе «Формирование комфортной городской среды» к юбилею города обновлено 136 парков и скверов. В следующем году благоустроят еще 30 пространств.

Кроме того, на ремонт ливневок планируется выделить 150 млн рублей. Еще 100 млн рублей – на установку новых контейнерных площадок в частном секторе и на рекультивацию свалок на Московском шоссе и улице Заовражной.