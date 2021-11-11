17 домов и детский сад останутся без света в Нижнем Новгороде 11 ноября

Отключение электроэнергии запланировано в трех районах Нижнего Новгорода 11 ноября. Без света на время останутся в общей сложности 17 домов, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе с 9 до 17 часов не будет света в домах № 10,12,14а по улице Прыгунова, в доме № 20 по улице Лоскутова и на Лескова, 19. Еще четыре дома попадут под отключение на улице Мончегорской – это дома №№ 6а,6/1,6а/2,7а, здесь не будет света с 13 до 19 часов.

В Московском районе отключения запланированы на улице Черняховского,3,5,7, на Баранова, 1 и в детском саду №83. Работы будут вестись с 13 до 17 часов.

В Сормовском районе с 12 до 17 часов не будет света на улице Сутырина,22 и Ногина, 3,5 б,7.