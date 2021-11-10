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Происшествия10 ноября 2021 15:31

Следователи проверяют информацию о наезде на избитого мужчину в Павлове

От полученных травм пострадавший скончался
Мария СОРОКИНА
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Нижегородские следователи проверяют информацию о смертельном наезде на мужчину в городе Павлово Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее по региональному телевидению транслировали сюжет о том, что пьяная автоледи намеренно переехала лежащего на дороге мужчину. Незадолго до этого знакомые автолюбительницы избили этого мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

- По данному факту следователями Павловского межрайонного следственного отдела регионального СУСКР организована доследственная проверка. В ходе проверки действиям женщины будет дана юридическая оценка по статье «убийство», - добавили в пресс-службе.