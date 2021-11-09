Больше 2,7 млрд рублей направят на ремонт дорог в районах Нижегородской области

2 756 622 600 рублей направят на ремонт дорог в нескольких районах Нижегородской области. Подтверждающие это электронные аукционы опубликованы на официальном сайте госзакупок. Заказчиком всех работ выступает Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог".

Средства будут направлены из областного бюджета. Ремонт должен пройти в Уренском, Тонкинском районах, в городе Шахунья, в Арзамасском районе, в городах Бор и Нижний Новгород.

Электронные аукционы размещены 4 октября, 29 октября и 3 ноября этого года. В настоящий момент проходит поиск подрядных организаций для выполнения заказанных работ.

Предварительно все работы должны быть завершены за год – до конца сентября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!