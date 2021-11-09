Учительницу русского языка нашли мертвой в школе Первомайска

51-летнего учителя МАОУ «Первомайская средняя школа» нашли мертвым в лаборантском кабинете школы 8 ноября. Как сообщает нижегородский Роструд, произошел несчастный случай, причины и обстоятельства которого сейчас выясняются.

Как указано на странице школы в соцсетях, ушла из жизни учитель русского языка Ирина Гущина. Коллектив школы, а также родители учеников выразили соболезнования родными близким педагога.

- Ирина Леонидовна была душевным, искренним человеком. Всегда спокойна, внимательна, благожелательна. Она пользовалась любовью и уважением, как среди учителей, так и среди детей и родителей. Очень любила свою работу, умела найти подход к каждому ученику, - написали работники Первомайской средней школы в соцсетях.