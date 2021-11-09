226 знаков, запрещающих парковку, установят в Советском районе для уборки снега зимой

226 знаков, запрещающих парковку и остановку транспортных средств, установят на территории Советского района Нижнего Новгорода для обеспечения качественной уборки снега зимой. Об этом информирует районная администрация.

– Ограничивающие дорожные знаки будут действовать на отдельных участках и по определённым дням. Эти меры необходимы для обеспечения качественной уборки и содержания улично-дорожной сети района в зимний период, – подтвердил глава Советского района Сергей Колотов.

Знаки установят на улицах Генкиной и Маршала Рокоссовского К.К. до конца ноября.

– Зима в этом году была снежной, поэтому к наступающему сезону готовимся заранее. Знаки будут установлены там, где всегда большое скопление припаркованного транспорта, что затрудняет уборку снега, – пояснил Сергей Колотов. – Соблюдение правил дорожного движения позволит подрядной организации качественно выполнять свою работу.

Автомобилям-нарушителям грозит штрафстоянка.

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