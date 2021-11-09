Риэлтор, обманом заработавшая 13,5 млн рублей, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование дела «чёрного риелтора», которая обманом заработала 13,5 миллионов рублей на перепродаже квартир одиноких и умерших горожан. Дело передано в суд для вынесения приговора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- По версии следствия, в 2015 году обвиняемая, будучи риелтором, стала участницей преступной группы, в которую также входил участковый полиции, несколько ранее судимых граждан и другие неустановленные лица, - сообщили в ведомстве.

Известно, что в период с 2015 года по 2019 год злоумышленники подыскивали в городе квартиры, собственники которых умерли или длительное время отсутствовали, подделывали документы и приобретали права на недвижимость для дальнейшей перепродажи. С помощью данной мошеннической схемы «черные риелторы» незаконно приобрели права на 8 квартир, расположенных на территории Ленинского и Советского района.

- Ущерб от указных действий превысил 13,5 миллионов рублей, - подтвердили следователи. – Свою вину обвиняемая признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Риелтора обвиняют в совершении 9 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», а также 3 преступлений, предусмотренных статьей: «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».

В настоящее время в суде рассматриваются уголовные дела в отношении других 3 участников преступной группы, в том числе участкового, а организатор объявлен в федеральный розыск.

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