Одинокого лебедя, замеченного в Дальнеконстантиновском районе, поймают и отправят на зимовку в тёплый вольер

Накануне судьба одинокого лебедя, которого заметили в Дальнеконстантиновском районе, всколыхнула общественность. В социальных сетях появилась информация о брошенной и раненной птице, живущей на пруду во время приближения морозов. Нижегородцы не на шутку взволновались состоянием лебедя и стали узнавать, откуда он там взялся и что с ним теперь делать.

- Раненный лебедь в Суроватихе, не может лететь. Туда ехать только на уазике, развезло дождями всё, - написали очевидцы. – Его заметила группа людей, катающихся на квадроциклах.

Утром 8 ноября на поиски лебедя отправились специалисты и выяснили, что птица абсолютно ручная и у неё есть хозяин. Лебедь проживает в том месте около 15-17 лет, раньше у него была пара, но она улетела жить в другие края.

- Этот лебедь когда-то, вероятно, получил травму. Он немного прихрамывает и плывёт, гребя одной лапкой, и даже пытается куда-то перелететь. Хозяин сказал, что обязательно его поймает и вернёт обратно, птица будет с комфортом зимовать в вольере, - рассказала «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова.

В настоящее время ситуация находится под тщательным контролем сотрудником Минсельхоза, которые не допустят, чтобы птица погибла.

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