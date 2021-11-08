Белые грибы с ртутью выявили в Нижегородской области

Особенно опасны грибы, которые растут после жаркой погоды, они могут содержать тяжелые металлы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Химико-токсикологическое исследование замороженных белых грибов провели в лаборатории Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», взятые пробы при исследовании показали повышенное содержание ртути, что не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции».

Как уточнили в пресс-службе, опасное вещество могло попасть в грибы из почвы, на которой они росли.

- Вместе с питательными веществами грибы всасывают также тяжелые металлы - кадмий, ртуть, свинец, медь, марганец, цинк, а также радионуклиды, пестициды и другие вредные вещества. Содержание тяжелых металлов в грибах в разы выше, чем в почве, на которой они растут. Если питаться такими грибами регулярно, последствия могут оказаться весьма серьезными, - добавили в референтном центре.

Специалисты подчеркнули, что особенно опасны грибы, которые растут после жаркой погоды, а дожди способствуют вымыванию токсинов из грунта.