Более 130 новых люков установят в Нижегородском районе в 2021 году Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В 2021 году в Нижегородском районе Нижнего Новгорода установят более 130 новых люков. Об этом сообщили в районной администрации.

На данный момент уже установили 65 люков, в ближайшее время появится еще 71. Таким образом, АО «Нижегородский водоканал», АО «Теплоэнерго», ООО «Нижновтеплоэнерго», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» закрыли 47 колодцев, а еще 18 – подрядные организации Нижегородского района, дорожные службы и МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода».

Начальник управления содержания территории администрации Нижегородского района Константин Лицов уточнил, что работы по ликвидации открытых люков находятся на особом контроле у главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

- Очень важно успеть закрыть открытые колодцы до наступления зимних месяцев. Самое главное при обнаружении таких люков – не проходить мимо. Они могут быть расположены рядом с детскими садами, школами, недавно благоустроенными зонами отдыха, а, значит, – представлять серьезную опасность. Администрация Нижегородского района благодарна всем неравнодушным жителям, кто оперативно сообщает нам о данной проблеме, а также депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Рустаму Досаеву за помощь в установке новых люков, – сообщил Константин Лицов.

Начальник управления содержания территории администрации Нижегородского района также уточнил, что одной из основных причин открытых подземных коммуникаций является хищение люков сборщиками металла.

- За их воровство и продажу лица привлекаются к ответственности, так как следствием таких действий является прямая угроза жизни людей, - добавил Константин Лицов.

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