Директор нижегородского депобра признал, что дистант не сможет заменить очное обучение

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко озвучил мнение о действующем в регионе уже длительное время дистанционном формате обучения. Одним словом, директор считает такое образование неполноценным, о чём рассказал в интервью Newsroom24.

Владимиру Радченко задали вопрос: считает ли он, что онлайн-образование может заменить традиционное очное обучение?

– Конечно, ничто не сможет полностью заменить личное общение ученика и педагога, глаза в глаза, – ответил директор нижегородского депобра. – Но реалии современного мира таковы, что онлайн-обучение становится необходимостью: из-за пандемии COVID-19 нахождение в закрытых помещениях группами превратилось в большую проблему, отчего во всём мире возникла потребность в социальном дистанцировании и принудительном карантине.

А также Владимир Радченко признал имеющиеся у "дистанта" преимущества. Но всё же, по его словам, и дети, и родители сталкиваются с большими трудностями на практике.

– Отсутствие технических и фактических условий вне школы, порой неграмотная организация обучения со стороны образовательной организации в части объёма учебного материала, выносимого на самостоятельное изучение, – перечислил директор. – Но могу сказать, что анализ результативности обучения за три учебных года с 2018 по 2021 не показал существенного снижения уровня и качества знаний, полученных школьниками.

В заключение руководитель департамента образования Нижнего Новгорода заявил, что исключительно дистанционное обучение возможно только при крайних обстоятельствах, но заменить традиционную очную форму не сможет.

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