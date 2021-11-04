Онлайн-фестиваль «Купно за едино» прошел в Нижнем Новгороде 4 ноября Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы».
Сегодня в День народного единства, 4 ноября, состоялся онлайн-фестиваля «Купно за едино». Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».
Цель фестиваля - знакомство нижегородцев с общинами, автономиями и народностями, проживающими на территории региона и активно ведущими свою деятельность. По имеющимся данным, в Нижегородской области проживают представители более 100 народов и этнических групп. В фестивале принял участие и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.
- Нижегородская область – не только многонациональный регион: здесь проживают представители более 100 народов и этнических групп, но и многоконфессиональный. Дух межнациональных отношений в Нижегородской области исключительно добрососедский. Жить дружно, праздновать вместе, а если нужно - подставлять друг другу плечо – это в характере живущих на берегах великой Волги. Богатство национальных культур – наше достояние. И я рад сегодня приветствовать на этом фестивале представителей разных народов нашей страны, - отметил Олег Лавричев.
Участие в фестивале приняли представители восьми национальных общин города Нижнего Новгорода. Они рассказали об особенностях национальности, национальных костюмах, традициях, продемонстрировали народные танцы и песни, традиционную кухню и народное творчество, а также поздравили с праздником на своем родном языке.
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