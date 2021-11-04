Сорок молодых педагогов могут получить грант главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде учреждили грант отдельным категориям педагогических работников муниципальных образовательных организаций «Молодой педагог».

- Учителя открывают таланты в наших детях и зарождают в них тягу к знаниям. Поэтому необходимо поддержать молодых педагогов нашего города, закрепить кадры и сделать так, чтобы им захотелось повышать свой профессиональный уровень, - отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На получение грантов могут претендовать работники муниципальных образовательных организаций Нижнего Новгорода со стажем работы в муниципальных образовательных организациях Нижнего Новгорода от одного года до 5 лет включительно. При этом возраст не должен превышать 30 лет.

- Задачи гранта – стимулирование повышения профессионального уровня педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях, выявление перспективных педагогических работников, а также стимулирование их творческой активности, учебно- методической и научно-исследовательской деятельности, - уточняется в сообщении.

По результатам конкурсного отбора всего будет присуждено 40 грантов. Размер каждого составит 25 000 рублей.

Со сроками подачи заявок на участие можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

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