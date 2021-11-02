Главный финансист ГК "Гармония-Нижегородец" помещён в СИЗО

Главный финансист группы компаний "Гармония-Нижегородец" Александр Алексеев помещён под стражу в СИЗО-1. Его задержали по делу бизнесмена Михаила Жижина об отмывании денег, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов. Сведениями на этот счёт поделились на канале "Опер пишет".

3 СУ ГСУ СК России расследует уголовное дело в отношении руководства организаций, входящих в ГК "Гармония-Нижегородец", по фактам хищения бюджетных средств путём возмещения НДС на сумму свыше 500 миллионов рублей, уклонения от уплаты налогов в бюджет РФ в размере свыше 3 миллиардов рублей и проведения незаконных финансовых операций.

В период работы на бенефициара ГК "Гармония-Нижегородец" Михаила Жижина Александр Алексеев приобрёл:

- две квартиры в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге;

- два коммерческих помещения в Нижегородской области и Нижнем Новгороде;

- участки земли в Сокольском и Богородском районах площадью около 2,4 гектара.

Стоит напомнить, что в конце 2020 года Михаила Жижина и ещё 22 россиян задержала Национальная полиция Испании в ходе масштабной спецоперации "Черепаха".

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