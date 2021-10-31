Фонарный столб придавил иномарку в Нижнем Новгороде 31 октября Фото: группа Вконтакте "Автомобильный Нижний Новгород"
Легковой автомобиль придавило фонарным столбом в Нижнем Новгороде. Соответствующие фото опубликовали очевидцы в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте сегодня утром, 31 октября.
- Шевроле плавно превращается в кабриолет, - гласит шутливая подпись под постом с фото машины.
На фотографиях видно, что автомобиль получил сильные повреждения, а на его крыше лежит фонарный столб.
В комментариях нижегородцы уточняют, что водитель «Шевроле» врезался в опору уличного освещения, и столб упал на легковой автомобиль. Также по словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, мужчина не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.
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