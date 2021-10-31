Давид Мелик-Гусейнов встретился с активистами родительского собрания Фото: @melikdavidmsk

Давид Мелик-Гусейнов встретился с активистами родительского комитета. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения региона, не стоит делить нижегородцев на сторонников и противников вакцинации – это может привести к тому, что человек, даже согласившись с аргументом, будет продолжать быть "против". Поэтому, по его мнению, очень важно как можно чаще разговаривать и обсуждать с жителями региона вопросы вакцинации, противоэпидемические меры, а также QR-коды. Так, прошла встреча министра здравоохранения Нижегородской области с активистами родительского комитета.

- Мы говорили про вакцинацию, про меры, про QR коды, про трудовой кодекс и т.д. Вспомнили даже дедушку Мечникова, который якобы сказал, что вакцинация не нужна здоровому человеку, а нужна больному. Не помню, чтоб он такое говорил. После встречи перепроверил все его работы. Не было такой фразы, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Помимо этого, на встрече затронули темы лекарств из растений, пуповины и домашних родов, которые также заинтересовали членов родительского комитета.

- Мне кивали и соглашались. Но, складывая листочки обратно в папочку, звучит «мы все равно против». Это как раз «назло маме отмороженные уши». Но я уверен, что говорить надо ещё и ещё, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.