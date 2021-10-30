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Общество30 октября 2021 16:55

Дополнительное патрулирование благоустроенных общественных мест могут ввести в Нижнем Новгороде

Также планируется поднять вопрос об установке систем видеонаблюдения
Екатерина КУРГУЗОВА
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Дополнительное патрулирование благоустроенных общественных мест введут в Нижнем Новгороде Фото: @germankarachevskii

Дополнительное патрулирование благоустроенных общественных мест введут в Нижнем Новгороде Фото: @germankarachevskii

Дополнительное патрулирование благоустроенных общественных мест могут ввести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский в своем Instagram.

По словам депутата Думы Нижнего Новгорода, монумент с истребителем на бульваре Авиастроителей Московского района снова разрисовали вандалы.

- Ежедневно подрядчик устраняет подобные акты вандализма. Очень обидно, что не берегут такие значимые места отдыха, - добавил Герман Карачевский.

Он также планирует поднять вопрос о необходимости установки систем видеонаблюдения в благоустроенных общественных местах. А в отделы полиции Нижнего Новгороде уже отправлено обращение об организации дополнительного патрулирования в ночное время суток.