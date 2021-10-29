Подрядчик обманом заработал 680 тысяч рублей при проведении ремонта жилья в Нижнем Новгороде

Компанию ООО «Строительно-монтажные работы № 1» подозревают в крупном мошенничестве при проведении строительных работ в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, в рамках целевой федеральной программы по проведению капремнта общего имущества многоквартирных домов региональный Фонд капремонта заключил контракт с вышеуказанной компанией. Подрядчик должен был отремонтировать жилые помещения на улицах Пржевальского, Энгельса и Свирского. Финансирование осуществлялось, в том числе, из федерального бюджета. Прокурорская проверка выявила нарушения действующего законодательства.

- Подрядная организация, не выполнив условия контракта в полном объеме, внесла в сметную документацию и акт приемки работ заведомо ложные сведения, причинив заказчику материальный ущерб на сумму свыше 680 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.