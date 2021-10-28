Нижегородского медработника уличили в получении мелкой взятки от пьяного водителя

Подозреваемых задержали при передаче первой части взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбуждено в отношении врача и водителя из города Заволжье Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мелкое взяточничество».

25 октября дорожные полицейские задержали водителя с признаками опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для прохождения химико-токсикологического исследования.

- Мужчина прошёл процедуру и, дождавшись, когда автоинспекторы покинули больницу, вернулся обратно. Там он договорился с 52-летним врачом о подмене результатов медицинского освидетельствования за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в МВД.

Сотрудникам полиции стало известно о происходящем. В итоге подозреваемых задержали при передаче первой части взятки в 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, давший взятку водитель имеет уголовное прошлое. Ранее его привлекали к ответственности за преступления против личности и против собственности. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за отказ от процедуры медицинского освидетельствования.