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Общество28 октября 2021 15:31

Нижегородского медработника уличили в получении мелкой взятки от пьяного водителя

Мужчине предложили 10тысяч рублей за подмену анализов
Мария СОРОКИНА
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Подозреваемых задержали при передаче первой части взятки.

Подозреваемых задержали при передаче первой части взятки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбуждено в отношении врача и водителя из города Заволжье Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мелкое взяточничество».

25 октября дорожные полицейские задержали водителя с признаками опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для прохождения химико-токсикологического исследования.

- Мужчина прошёл процедуру и, дождавшись, когда автоинспекторы покинули больницу, вернулся обратно. Там он договорился с 52-летним врачом о подмене результатов медицинского освидетельствования за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в МВД.

Сотрудникам полиции стало известно о происходящем. В итоге подозреваемых задержали при передаче первой части взятки в 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, давший взятку водитель имеет уголовное прошлое. Ранее его привлекали к ответственности за преступления против личности и против собственности. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за отказ от процедуры медицинского освидетельствования.