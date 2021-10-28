Петр Банников стал заместителем губернатора Нижегородской области. Его кандидатуру согласовали депутаты регионального Законодательного собрания на заседании, которое проходит 28 октября в режиме видеоконференции. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

- Вся трудовая деятельность Петра Витальевича Банникова связана с Нижегородской областью, - ранее представил его депутатам заместитель губернатора Андрей Гнеушев. - Он начинал работу в вооруженных силах, затем служил в органах безопасности. Имеет государственные награды. Последние полгода трудился советником губернатора, где проявил себя как большой профессионал.