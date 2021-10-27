Пассажирский автобус сбил 11-летнего мальчика на самокате в Нижнем Новгороде

Авария у остановки "Улица Сурикова".

61-летний водитель пассажирского ЛиАЗа сбил 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде днем 27октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около трех часов дня на проспекте Гагарина в районе остановки «Улица Сурикова». На разрешающий сигнал светофора ребенок выехал на пешеходный переход на самокате, но водитель по какой-то причине не затормозил вовремя. Ребенок был один, без сопровождения взрослых. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, после чего он был отпущен домой.

В настоящее время дорожные полицейские выясняют обстоятельства случившегося.