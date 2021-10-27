Особняк Каменской в центре Нижнего Новгорода продают за 275 млн рублей

Особняк Каменской в Нижнем Новгороде снова выставлен на продажу. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на владельца здания.

Здание XX века является объектом культурного наследия федерального значения. Оно находится по адресу: Верхневолжская набережная, 11. Его площадь составляет 923,8 кв. метра. Вместе с объектом продаётся земельный участок 1,6 га и нежилая постройка метражом 250 кв. метров, газовая котельная.

Отмечается, что в 2021 году собственник начал реставрацию особняка, сейчас уже восстановлен фасад здания. В нем также установили новые батареи и окна, однако стены, полы и потолки все еще нуждаются в ремонте. Ранее ОКН федерального значения, которое было построено в 1913—1914 гг., продавали за 257 млн рублей.

На данный момент стоимость особняка составляет 275 миллионов рублей.

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