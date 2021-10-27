14 квартир передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде

14 квартир в Нижнем Новгороде планируется передать детям-сиротам. Все они будут предварительно переданы в муниципальную собственность города. Об этом стало известно в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода.

- По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, 10 квартир расположены в сельском поселке Новинки, три – в Канавинском районе, одна – в сельском поселке Кудьма, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что доходы в бюджете Нижнего Новгорода на 2021 год выросли на 480,2 миллиона рублей. Львиная доля этих средств – 274 миллиона рублей – составляют средства межбюджетных трансфертов.